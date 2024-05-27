ÖGG (Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı) sınavı ne zaman?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım sürüyor. 2024 yılı sınav takvimine göre, yılın üçüncü ÖGG sınavı haziran ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Peki, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman?

ÖGG (Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı) sınavı ne zaman?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2024 yılı sınav takvimi ile birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek bütün Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavlarının tarihleri kamuoyuyla paylaşıldı. 

ÖGG (Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı) sınavı ne zaman? - 1

HAZİRAN AYINDAKİ ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı ise 29 Haziran 2024 Cumartesi yapılacak.

ÖGG BAŞARI PUANI KAÇ?

Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 sorudan en az 60 puan almak zorunludur. Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az 60 olması gereklidir ki ortalama puan 60 ve üstü olsun, aksi halde başarısız olunacaktır.

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