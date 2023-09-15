ÖGG sınav sonuçları açıklandı (104. Temel Eğitim ve Özel Güvenlik Sınavı sonuç sorgulama)

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor.



ÖGG SONUÇ GÖRÜNTÜLEME SAYFASI

