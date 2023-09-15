ÖGG sınav sonuçları açıklandı (104. Temel Eğitim ve Özel Güvenlik Sınavı sonuç sorgulama)

104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavının (ÖGG) sonuçları açıklandı. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) sonuç sayfası üzerinden Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ilan edildi.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı (104. Temel Eğitim ve Özel Güvenlik Sınavı sonuç sorgulama)

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı'na (ÖGG) ait sınav talimatı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda Temel Eğitim ve Özel Güvenlik Sınavı'nın (ÖGG) sonuçları 15 Eylül Cuma günü açıklandı.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı (104. Temel Eğitim ve Özel Güvenlik Sınavı sonuç sorgulama) - 1

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor.

ÖGG SONUÇ GÖRÜNTÜLEME SAYFASI

ÖGG sınav sonuçları açıklandı (104. Temel Eğitim ve Özel Güvenlik Sınavı sonuç sorgulama) - 2

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu girilerek öğrenilebilecek.

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