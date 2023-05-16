ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Nisan'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın (ÖGG) 19 Mayıs günü erişime açılması planlanyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ internet adresinden sorgulanabilecek. Sınava katılım sağlayan adaylar, T.C kimlik numaralarını, sınav adını ve güvenlik kodunu sisteme girerek sonucunu görüntüleyebilir.



Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecek.