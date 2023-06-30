ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (103. ÖGG sonuç tarihi)

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 24 Haziran'da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan sınavın ardından sonuçlar için bekleyiş sürüyor. Yayımlanan sınav takvimi sonrasında ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 103. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (103. ÖGG sonuç tarihi)

103. ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü () tarafından yapılan Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuç tarihine çevrildi. İşte ayrıntılar.

ÖGG NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonuçları 14 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

Buna göre; ÖGG sınav sonuçları 14 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (103. ÖGG sonuç tarihi) - 1

ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.

Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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