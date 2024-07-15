ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 109. Temel ve 85. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı talimatına göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 19 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Geçtiğimiz dönemlerin sonuçları gibi Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları da EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) online işlemler ekranı üzerinden görüntülenebilecek.



Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.