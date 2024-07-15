ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 109. Temel ve 85. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuç tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzla duyurulmuştu. ÖGG sınav sonuçları bu hafta içerisinde ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 109. Temel ve 85. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 109. Temel ve 85. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran Cumartesi günü düzenlenmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. 

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 109. Temel ve 85. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi - 1

ÖGG NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı talimatına göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 19 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 109. Temel ve 85. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi - 2

ÖGG NASIL ÖĞRENİLECEK?

Geçtiğimiz dönemlerin sonuçları gibi Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları da (Emniyet Genel Müdürlüğü) online işlemler ekranı üzerinden görüntülenebilecek. 

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

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