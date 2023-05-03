ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 EGM ÖGG sınav sonuç tarihi)

2023 ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 30 Nisan'da düzenlenen ÖGG sınavının ardından sorgulanmaya başladı. EGM tarafından açıklanacak olan ÖGG sonuçları için gözler sonuç tarihinde. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



30 Nisan Pazar günü düzenlenen ÖGG sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor.



EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre; ÖGG sınav sonuçlarının 20 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ internet adresinden sorgulanabilecek. Sınava katılım sağlayan adaylar, T.C kimlik numaralarını, sınav adını ve güvenlik kodunu sisteme girerek sonucunu görüntüleyebilir.



Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecek.



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