ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları için tarih verdi

Bu yılın dördüncü Özel Güvenlik Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM ) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 25 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖGG sınav sonucunu merak eden adaylar, yazılı sınav talimatını inceliyor.

ÖGG SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi yayımlanan talimat ile duyurulmuştu. Talimata göre 110. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 27 Ağustos 2024 Salı günü yayınlanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirmelerin tamamlanması ardından ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.



ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.