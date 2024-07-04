ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 109. Dönem sınav sonuç tarihi

ÖGG (Özel Güvenlik Sınavı) sınav sonuçları için gözler sonuç sayfasına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 29 Haziran tarihinde uygulanmıştı. Sınav talimatına göre, ÖGG sonuçları temmuz ayında ilan edilecek.