ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 109. Dönem sınav sonuç tarihi

ÖGG (Özel Güvenlik Sınavı) sınav sonuçları için gözler sonuç sayfasına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 29 Haziran tarihinde uygulanmıştı. Sınav talimatına göre, ÖGG sonuçları temmuz ayında ilan edilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 108. dönem sınav sonuçları 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.ÖGG sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek.
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