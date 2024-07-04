ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 109. Dönem sınav sonuç tarihi

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağladığı Özel Güvenlik Görevlisi 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşti. Sınav telaşını geride bırakan adaylar, ÖGG sonuç tarihine odaklandı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 109. Dönem sınav sonuç tarihi

ÖGG (Özel Güvenlik Sınavı) için gözler sonuç sayfasına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 29 Haziran tarihinde uygulanmıştı. talimatına göre, ÖGG sonuçları temmuz ayında ilan edilecek.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 109. Dönem sınav sonuç tarihi - 1

ÖGG NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 108. dönem sınav sonuçları 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.ÖGG sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

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