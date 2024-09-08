ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 110.Dönem ÖGG sonuç tarihi EGM takvimiyle duyuruldu

Özel Güvenlik Görevlisi 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme sınav sonuçları için eylül ayı işaret edilmişti. Belirtilen takvime göre; ÖGG sonuçları önümüzdeki hafta erişime açılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 110.Dönem ÖGG sonuç tarihi EGM takvimiyle duyuruldu

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. kılavuzuna göre, yapılacak değerlendirmelerin ardından ÖGG adayların erişimine açılacak. 110.Dönem ÖGG sonuç tarihi EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) takvimiyle duyuruldu.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 110.Dönem ÖGG sonuç tarihi EGM takvimiyle duyuruldu - 1

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları kılavuzda yer alan bilgiye göre 13 Eylül tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖGG NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.

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