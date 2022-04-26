ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (97. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı)

24 Ekim tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitim sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.



ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Özel Güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanıyor. Sınav sorularının ve cevaplarının ise 26 Nisan tarihinde açıklanacağı bildirildi.

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.



ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?



EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

