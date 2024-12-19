ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 112.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

Özel Güvenlik Sınav (ÖGG) sonuçları için geri sayım başladı. 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen sınavda ter döken adaylar, ÖGG sınav sonucu tarihini araştırıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, yılın son ÖGG sınavının sonuçları ocak ayında ilan edilecek. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

ÖGG SINAVINDAN BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?



Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

