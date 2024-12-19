ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 112.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 15 Aralık 2024 tarihinde düzenlendi. Sınav sürecini geride bırakan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda sonuç tarihine yer verildi. Peki,ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Sınav (ÖGG) sonuçları için geri sayım başladı. 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen sınavda ter döken adaylar, ÖGG sınav sonucu tarihini araştırıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, yılın son ÖGG sınavının sonuçları ocak ayında ilan edilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
ÖGG SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
ÖGG SINAVINDAN BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
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