ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM takvimine göre ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Sınavı sonuç tarihi

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan Cumartesi günü tamamlanmıştı. 108.dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 84. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı ardından gözler sonuçlara çevrildi.

108. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yılki takvimine göre, ÖGG 108. dönem sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.



Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.