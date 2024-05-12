ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM takvimine göre ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Sınavı sonuç tarihi

27 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) takvimine göre ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Sınavı sonuç tarihi

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM takvimine göre ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Sınavı sonuç tarihi

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan Cumartesi günü tamamlanmıştı. 108.dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 84. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı ardından gözler sonuçlara çevrildi.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM takvimine göre ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Sınavı sonuç tarihi - 1

108. DÖNEM ÖGG NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yılki takvimine göre, ÖGG 108. dönem sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www..gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

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