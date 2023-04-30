ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuç duyurusunda

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 30 Nisan Pazar günü tamamlandı. Yılın ilk ÖGG sınavı ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuç duyurusunda

Yılın ilk ÖGG sınavı, takvim doğrultusunda 30 Nisan 2023 tarihinde yapıldı. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları için gözler 'den yapılacak açıklamaya çevrildi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Daha önceki sınav sonuçları 3 hafta içerisinde duyurulmuştu. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının 20 Mayıs tarihinde paylaşılması bekleniyor.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuç duyurusunda - 1

NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ internet adresinden sorgulanabilecek. Sınava katılım sağlayan adaylar, T.C kimlik numaralarını, sınav adını ve güvenlik kodunu sisteme girerek sonucunu görüntüleyebilir.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuç duyurusunda - 2

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecek.

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