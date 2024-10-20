ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınavında son durum

111. Dönem Özel Güvenlik sınavı, 20 Ekim tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirildi. Öte yandan Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte, özel güvenlik sınavında son durum...



111. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (ÖGG) 20 Ekim 2024 Pazar saat 10.00 tarihinde başladı ve saat 12.00'da sona erdi.



ÖGG sınav soru ve cevapları, 22 Ekim'de ilan edilecek.



111. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



111. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları, 8 Kasım tarihinde açıklanacak.