ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınavında son durum

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı bugün yapıldı. Bu gelişmenin ardından cevap anahtarları ve sınav sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınavında son durum

111. Dönem Özel Güvenlik sınavı, 20 Ekim tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirildi. Öte yandan Özel Güvenlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte, özel güvenlik sınavında son durum...

111. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (ÖGG) 20 Ekim 2024 Pazar saat 10.00 tarihinde başladı ve saat 12.00'da sona erdi.

ÖGG sınav soru ve cevapları, 22 Ekim'de ilan edilecek.

111. DÖNEM ÖGG NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

111. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları, 8 Kasım tarihinde açıklanacak.

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