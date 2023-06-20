ÖGG sınav takvimi güncellendi: ÖGG ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

EGM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada;

"Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 24/06/2023 tarihinde ülke genelinde yapılacaktır.



Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kurban Bayramı öncesinde 26 ve 27 Haziran 2023 tarihlerinin idari izin kapsamına alındığı açıklanmış olup, mağduriyet yaşanmaması amacıyla yazılı sınav sonrasındaki uygulanacak olan sınav takvimi güncellenmiştir.



Bu kapsamda;





25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.​​​​​​​

04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.



05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.



12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.



18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.



19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.



25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir." denildi.