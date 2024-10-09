ÖGG sınav tarihi: 111. dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik Sınavı 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınav tarihi haftalar öncesinden duyuruldu. Özel Güvenlik Sınavı 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınav tarihi EGM tarafından paylaşıldı.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



Özel Güvenlik Sınavı 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı 22 Ekim 2024 tarihinde yayınlanacak.

ÖGG sınav sonuçları ise 8 Kasım'da ilan edilecek.