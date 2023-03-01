ÖGG sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Tarihle ilgili açıklama geldi

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, ertelenen sınavlardan biri de ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınavı oldu. 19.02.2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

ÖGG sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Tarihle ilgili açıklama geldi

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla ÖGG sınavının ertelendiği duyurulmuş, 19 Şubat'ta yapılması beklenen sınav deprem nedeni ile iptal edilmişti.

ÖGG sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Tarihle ilgili açıklama geldi - 1

ÖGG ERTELEME DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır." denildi. 

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