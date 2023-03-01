ÖGG sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Tarihle ilgili açıklama geldi

ÖGG ERTELEME DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.



Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.



Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Sınav Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır." denildi.