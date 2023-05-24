ÖGG sınavı ne zaman? 103. dönem özel güvenlik görevlisi sınav tarihi belli oldu

Özel Güvenlik 103. temel eğitim ve 79. yenileme eğitimi sınavına ait sınav talimatı paylaşıldı. Eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanacak.
SINAV TARİHİ
Takvime göre, 103. dönem ÖGG sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere
değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.
Sınav sonuçları ise 17 Temmuz 2023'de ilan edilecek.
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.