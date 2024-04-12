ÖGG sınavı ne zaman yapılacak (Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı)

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınav talimatı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yayımlanan talimata göre, Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 17 Mayıs 2024 olarak belirlendi.
SINAVIN UYGULANMASI HAKKINDA
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek.
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.
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