ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim sınav tarihi

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda araştırmalar devam ederken, EGM'den tarih açıklaması geldi, Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim sınav tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı﻿, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 25 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta ülke genelinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait aday, okul ve salon yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Bilgilerin Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi (ÖGNET) uygulamasın üzerinden yayımlandığı bildirilen açıklamada, özel güvenlik eğitim kurumlarının, sınav giriş belgesini 03-10 Ağustos arasında OGNET uygulaması üzerinden çıktı alarak adaylara teslim etmesi, adayların sınav giriş belgesindeki fotoğrafın kendisine ait olup olmadığını kontrol ederek kendisine ait olmayan fotoğrafı 11 Ağustos'a kadar özel güvenlik eğitim kurumuna düzelttirmesi gerektiği kaydedildi.

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