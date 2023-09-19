ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Takvime göre Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınav tarihi

Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı'nın (ÖGG) dördüncüsü için geri sayım sürüyor. Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tarihi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2023 sınav takvimiyle paylaşıldı.

SINAV TARİHİ ÖZEL GÜVENLİK 105. TEMEL EĞİTİM VE 81. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 21 Ekim 2023 Cumartesi günü uygulanacak. SINAV TALİMATINDA YER ALAN TARİHLER 24/10/2023



Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.



25-27/10/2023



Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.



01/11/2023



Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.



10/11/2023



Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.



13-15/11/2023



Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.



15/11/2023



Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.