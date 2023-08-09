ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Takvime göre Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınav tarihi

EKİM VE ARALIK AYINDAKİ SINAVLARIN TARİHİ

ÖZEL GÜVENLİK 105. TEMEL EĞİTİM VE 81. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 21 Ekim 2023 Cumartesi, ÖZEL GÜVENLİK 106. TEMEL EĞİTİM VE 82. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI ise 17 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak.



SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?



Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden ilan edilecek.



Adaylar, özel güvenlik sınav sonuçlarını T.C. Kimlik No ile sorgulayabilecek.