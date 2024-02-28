ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınav talimatında sonuç tarihine yer verilmişti. Peki,ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi...

ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihini merak ediyor.

ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi - 1

ÖGG sınav takvimine göre; Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 15 Mart 2024 Cuma günü ilan edilecek.

ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi - 2

Adaylar, ÖGG , Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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