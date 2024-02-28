ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihi

ÖGG sınav takvimine göre; Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 15 Mart 2024 Cuma günü ilan edilecek.

Adaylar, ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.