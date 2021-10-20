ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? (94. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı)

17 Ekim tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitim sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açılamaya göre, ÖGG sınav sonuçları, 5 Kasım 2021 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 20 Ekim ve 22 Ekim olarak açıklandı.

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