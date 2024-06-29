ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. ÖGG sınav sonuçları için tarih verdi

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar şimdiden sonuç araştırmalarına başladı. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) 109. ÖGG sınav sonuç tarihini kılavuzdan duyurdu. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. ÖGG sınav sonuçları için tarih verdi

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. sürecine dair ayrıntılar kılavuzda açıklandı. Kılavuzda ÖGG sonuçlarının ilanv edileceği tarihe yer verildi.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. ÖGG sınav sonuçları için tarih verdi - 1

109. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yılki takvimine göre, ÖGG 109. dönem , 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. ÖGG sınav sonuçları için tarih verdi - 2

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www..gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

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