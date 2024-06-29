ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. ÖGG sınav sonuçları için tarih verdi

109. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yılki takvimine göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları , 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.



Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.