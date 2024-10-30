ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 111. Dönem ÖGG sınav sonucu için tarih verdi

Yılın beşinci Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. EGM kılavuzuna göre, yapılacak değerlendirmelerin ardından ÖGG sınav sonuçları adayların erişimine açılacak. 111.DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim’de yapıldı. Takvime göre, 111.Dönem ÖGG sınav sonuçları 08 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?



Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.