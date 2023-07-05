ÖGG soruları ve cevap anahtarı yayımlandı: 103. Temel Eğitim Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları

24 Haziran'da gerçekleşen Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı soruları ve cevap anahtarları paylaşıldı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi sayfasından yapılan açıklamada; "Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı kitapçıkları yayımlanmıştır." denildi.

ÖGG soruları ve cevap anahtarı yayımlandı: 103. Temel Eğitim Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 24 Haziran tarihinde düzenlenen 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları için geri sayım sürerken sınav kitapçıkları erişime açıldı.  A ve B kitapçıkları www..gov.tr internet adresinden görüntülenebiliyor. 

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ÖGG soruları ve cevap anahtarı yayımlandı: 103. Temel Eğitim Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları - 1

SONUÇ TARİHİ

ÖGG 18 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 12/07/2023 olacak.

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