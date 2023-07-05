ÖGG soruları ve cevap anahtarı yayımlandı: 103. Temel Eğitim Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 24 Haziran tarihinde düzenlenen 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları için geri sayım sürerken sınav kitapçıkları erişime açıldı. A ve B kitapçıkları www.egm.gov.tr internet adresinden görüntülenebiliyor.

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