ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevapları yayımlandı mı? (111. Dönem EGM ÖGG sonuç tarihi)

2024 ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM ) tarafından yayımlanan 2024 yılı takvimiyle birlikte, ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 111. Dönem ÖGG sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Kılavuzda yer alan bilgiye göre; 2024 ÖGG sınav sonuçları 8 Kasım tarihinde açıklanacak.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?



Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (ÖGG) 20 Ekim 2024 Pazar saat 10.00 tarihinde başladı ve saat 12.00'da sona erdi.



ÖGG soru ve cevapları ise 22 Ekim'de açıklanacak.

ÖGG NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?



Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.