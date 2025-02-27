Oğlu 4 yıl önce yaşamına son vermişti, acılı baba kendini astı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 72 yaşındaki İlker K. evinin balkonunda iple kendisini asarak yaşamına son verdi. İlker K.'nin oğlu Fırat K.'nin de 4 yıl önce apartmanın 6'ncı katından atlayıp intihar ettiği öğrenildi.
İzmir'de sanatla uğraştığı öğrenilen memur emeklisi İlker K. (72), müstakil evinin 2’nci katındaki balkonda iple kendisini astı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seferihisar-Sığacık yolu Balaban Kuyusu mevkisinde meydana geldi.
Eve gelen eşi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede İlker K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlker K.'nin cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
4 YIL ÖNCE DE OĞLU YAŞAMINA SON VERMİŞ
Öte yandan, İlker K.'nin oğlu Fırat K.'nin de 4 yıl önce bir apartmanın 6'ncı katından atlayıp, yaşamına son verdiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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