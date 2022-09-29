Oğlu, kestiği ağacın altında kaldı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, babası Taner Kıla'nın (35) kestiği ağacın altında kalan Tamer Çağatay Kıla (13), yaşamını yitirdi.



Olay, Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Taner Kıla, iddiaya göre, Orman İşletme tarafından belirlenen çam ağaçlarının kesimine başladı. Ters tarafa düşen ağaç, kesim sırasında babasını izleyen Tamer Çağatay Kıla'nın üzerine düştü. Babanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tamer Çağatay Kıla’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

