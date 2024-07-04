Oğlu kullanıyordu: Çim biçme makinesi can aldı

Ormansever Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında Saniye Kumaş, ot biçmek için oğlu Kamil Kumaş ile bahçeye gitti.



Kamil Kumaş'ın kullandığı motorlu çim biçme makinesinin temasıyla Saniye Kumaş, bacağından yaralandı. Kadına oğlu ilk müdahalede bulunurken 112'den de yardım istedi.