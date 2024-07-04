Oğlu kullanıyordu: Çim biçme makinesi can aldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde oğlu Kamil Kumaş'ın kullandığı motorlu çim biçme makinesiyle bacağından yaralanan Saniye Kumaş hayatını kaybetti. Oğlu ise gözaltına alındı.

Oğlu kullanıyordu: Çim biçme makinesi can aldı

Ormansever Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında Saniye Kumaş, ot biçmek için oğlu Kamil Kumaş ile bahçeye gitti.

Kamil Kumaş'ın kullandığı motorlu çim biçme makinesinin temasıyla Saniye Kumaş, bacağından yaralandı. Kadına oğlu ilk müdahalede bulunurken 112'den de yardım istedi.

Oğlu kullanıyordu: Çim biçme makinesi can aldı - 1



İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yapığı müdahaleye rağmen Kumaş hayatını kaybetti. Cenaze, ambulansla adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili Kamil Kumaş, gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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