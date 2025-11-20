Oğlu öldü borçlu çıktı: Acılı anneden 8 milyon TL istendi

Kaza 12 Haziran 2022'de İstanbul-İzmir otoyolunda meydana geldi.

26 yaşındaki Baran Çinkılıç, arızalanan araçtakilere yardım etmek için emniyet şeridine park etti. Hızla gelen ve kayan lüks otomobil ölümüne neden oldu.

SİGORTA ŞİRKETİ DAVA AÇTI

Sigorta şirketi perte çıkan lüks otomobil için sahibine 16 milyon ödedi. Paranın yarısını almak için de Baran Çinkılıç'ın annesi Güler Ergül'e tazminat davası açtı.

Kaza raporunda çarpan sürücü kusurlu bulundu ancak Baran Çinkılıç'ın da işaret levhası koyması gerektiği belirtildi. Ölüme neden olan sürücü 54 bin lira para cezası aldı.

Anne Güler Ergül şimdi, sigorta şirketiyle başlayacak davayı bekliyor.