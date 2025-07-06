Oğlu sandı, tüm birikimini kaptırdı: Dolandırıcıdan akıl almaz oyun

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ev telefonundan aranan F.B., karşısındaki kişinin "Anne ne yapıyorsun?" sözleri üzerine arayan kişinin oğlu olduğunu düşündü.

Telefondaki kişinin acil paraya ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine F.B., evde 50 bin lira, 69 çeyrek altın ve 5 Cumhuriyet altını olduğunu söyledi.

EVİNE GELEN KİŞİYE TESLİM ETTİ

Telefondaki kişinin kuyumcu arkadaşının gelip, para ve altınları alacağını söylemesi üzerine F.B., toplam değeri 672 bin lira olan birikimini evine gelen kişiye teslim etti.

İHBARDA BULUNDU

Bir süre sonra arayan kişinin oğlu olmadığını ve dolandırıldığını anlayan F.B. durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

