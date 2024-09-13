Oğlu sınıf tekrarı yapan veli okul müdürüne ateş etti, silah tutukluk yaptı

Manisa'da oğlu sınıf tekrarı yapan öğrenci velisi Sait Tan, okul dışına çağırdığı okul müdürü Mustafa Örnek'e, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Öğrenci velisinin silahı şans eseri tutukluluk yaparken, okul müdürü olayı yara almadan atlattı.

Oğlu sınıf tekrarı yapan veli okul müdürüne ateş etti, silah tutukluk yaptı

'nın Yunusemre ilçesinde 6'ncı sınıfa giden çocuğu A.T.'nin sınıf tekrarı yapmasına kızan Sait Tan, okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi.

OKUL MÜDÜRÜNE ATEŞ ETTİ, SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Okul müdürüne hakaret ederek bahçeye çağıran Sait Tan, müdürün aşağıya inmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Hedef gözeterek tetiğe basan saldırgan Sait Tan'ın silahı tutukluk yaptı. Ardından tekrardan yere deneyen Sait Tan'ın silahı tekrardan tutukluluk yaptı. Bir süre otomobilde oturan Sait Tan, okul önünde bir el ateş ettikten sonra okul önünden uzaklaştı.

Okul müdürü Örnek, ilk denemede silahın tutukluk yapmasıyla ölümden şans eseri yara almadan kurtuldu.Emniyet ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan silahlı saldırı girişimi okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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