Oğlu tarafından öldürülen adam toprağa verildi

Denizli’de Halil Göksu adam, oğlu tarafından dövüldü, başı taşla ezilerek öldürüldü.



Korkunç cinayet dün akşam Çal ilçesinde işlendi.



Olayın ardından E.G., kanlı elbiseler ile Çal Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada görevlilerin dikkatini çeken E.G., cinayeti itiraf etti.



CİNAYETE KURBAN GİDEN ADAM TOPRAĞA VERİLDİ



Otopsi işlemlerinin ardından Halil Göksu’nun cenazesi aile üyelerine teslim edildi.



Halil Göksu, öğle namazına müteakip mahalle caminde kılınan cenaze namazının ardından Aşağıseyit Mezarlığında toprağa verildi.