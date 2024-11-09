"Oğlumu kurtarın" diyerek isyan etti: Çocuğunun uygunsuz görüntülerini yayınlayan anne hakkında suç duyurusu

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde oturan S.A. ile N.K. 2021'de evlendi.



Çiftin, 8 ay süren evliliğinden bir erkek çocuk dünyaya geldi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken erkek çocukları U.L.A.'nın velayeti ise annesi N.K.'ye verildi.



Boşanma davasının ardından S.A., Bursa'da yaşamını sürdürürken N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğlu U.L.A. ile İstanbul'a yerleşti.



5 BİN LİRAYA SATMAYA ÇALIŞTI



Bir süre sonra N.K., iddiaya göre sosyal medyada oğlu U.L.A. adına bir kanal açıp kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri bu kanala yükleyip izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.



Kanalda eski eşinin sadece cinsel içerikli görüntüler değil, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri de paylaştığını belirten S.A., bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.



"Oğlumun adı verilen siteye girip baktığımda N.K., cinsel içerikli videolarını paylaştığına tanık oldum. Kendisi siteye katılmak isteyenlerden yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti istiyor." ifadelerini kullanıp sapıkça paylaşımlar yaptığını iddia etti.