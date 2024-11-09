"Oğlumu kurtarın" diyerek isyan etti: Çocuğunun uygunsuz görüntülerini yayınlayan anne hakkında suç duyurusu
Bursa'da boşandığı eşinin, çocukları adına sosyal medya hesabı açıp uygunsuz görüntüler yayınladığı öne süren baba suç duyurusunda bulundu. Baba S.A, "Oğlumu, uygunsuz görüntülerini çocuğumuzu kullanarak satan eski eşimden kurtarın" diyerek görüntüleri kanıt olarak mahkemeye sundu. Anne N.K., ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum." diyerek kendini savundu.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde oturan S.A. ile N.K. 2021'de evlendi.
Çiftin, 8 ay süren evliliğinden bir erkek çocuk dünyaya geldi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken erkek çocukları U.L.A.'nın velayeti ise annesi N.K.'ye verildi.
Boşanma davasının ardından S.A., Bursa'da yaşamını sürdürürken N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğlu U.L.A. ile İstanbul'a yerleşti.
5 BİN LİRAYA SATMAYA ÇALIŞTI
Bir süre sonra N.K., iddiaya göre sosyal medyada oğlu U.L.A. adına bir kanal açıp kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri bu kanala yükleyip izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.
Kanalda eski eşinin sadece cinsel içerikli görüntüler değil, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri de paylaştığını belirten S.A., bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
"Oğlumun adı verilen siteye girip baktığımda N.K., cinsel içerikli videolarını paylaştığına tanık oldum. Kendisi siteye katılmak isteyenlerden yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti istiyor." ifadelerini kullanıp sapıkça paylaşımlar yaptığını iddia etti.
Eski eşinin 300 bin liraya yakın para kazanmasına rağmen kendisinden nafaka aldığını ifade eden S.A., "Çocuğumun ismi şu an cinsel içerikli sitelerde geçiyor. Oğlumu emzirirken görüntüleri de var paylaşımlarında. Katıl butonunda da kendi sapıkça ürettiği içerikler bulunuyor. Yani oğlumun ismiyle geçen bir kanalın arka tarafında, para verip abone olan insanlara sapıkça görüntülerini izletiyor. Oğlumun velayetinin ondan alınıp bana verilmesini istiyorum." dedi.
"GELİRİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ OĞLUMA HARCIYORUM"
Telefonla ulaşılan N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diyerek kendini savundu.
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