Oğluna böbreğini verecekken acı gerçek ortaya çıktı

Çorlu ilçesinde yaşayan Şafak Tezel, 20 yıl önce şeker hastalığına yakalandı.

5 yıl önce ise Tezel’in böbreklerinde hasar oluştu. Hastalığı ilerleyen Tezel, bir yıl önce son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne başvurdu.

Böbrek nakli için sıra bekleyen Şafak Tezel’e, babası Şaban Tezel böbreğini vermek istedi.

KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Geçen hafta yapılan doku uyum testlerinde Şaban Tezel’in akciğer kanseri olduğu tespit edildi. Bu nedenle organ nakli gerçekleşmedi.



Şaban Tezel, ÇOMÜ Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Erken teşhis konulan Tezel’in hemen tedavisine başlandı.

Oğlu Şaban Tezel ise Bursa’da ölen bir kişinin ailesi tarafından bağışlanan böbreğinin başarılı bir operasyonla nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.