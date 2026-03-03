Oğlunu 36 bıçak darbesiyle öldüren babaya müebbet

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali T. (60), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan Ali T. çok pişman olduğunu belirterek, "Önce Allah'a, sonra size sığınıyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın yargılama aşamasında pişmanlık gösteren davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

36 BIÇAK YARASI, 4 KESİK

Karar metninde yer alan otopsi raporuna göre Barış T.'nin vücudunda 36 adet kesici-delici alet yarası ve 4 adet kesik vasıfta yara tespit edildi. Raporda, bu yaralardan bir kısmının tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ hasarı ve gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta 26 Mayıs 2025'te aralarında sorun olan baba Ali T., konuşmak için oğlu Barış T.'yi (25) boş araziye çağırmıştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ali T., oğlunu birçok yerinden bıçaklamıştı. Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ikametinde yakalanan Ali T. tutuklanmıştı.