Oğlunu ağlatan çocuğu aracıyla ezmişti: Cezası belli oldu

Bolu 'da oğlunu ağlattığı gerekçesiyle Eren Y.'ye (12) otomobiliyle çarpıp, yaralanmasına neden olan Gülcan Mutlu Ulusoy'un (33) cezası belli oldu. Olay, 11 Ağustos 2024'te Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynarken Eren Y. (12), T.U.'ya boncuk tabancasıyla boncuk attı. Ağlayarak evine giden T.U., durumu annesi Gülcan Mutlu Ulusoy'a anlattı.

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"



Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan yargılanan Gülcan Mutlu Ulusoy, karar duruşmasında mahkeme heyetinin karşısına çıktı.



Sanık Ulusoy, "Komşuluğumun bittiğine üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



Mağdur çocuğun babası Selçuk Y., "Benim çocuğumun hayatı ile kumar oynadı, gerekli cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.



2 YIL 11 AY HAPİS



Mahkeme heyeti, Ulusoy'u 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Ulusoy'un ev hapis cezası kaldırıldı.