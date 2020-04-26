Oğlunu öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın birinci katından duman yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Evin oturma odasındaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kanepede erkek cesedi buldu. İncelemede cesedin Mustafa K'ye (47) ait olduğu belirlendi.



Baba E.K. (66) emniyetteki ifadesinde, oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.



Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen E.K çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

