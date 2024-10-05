Oğlunu öldürüp eşini ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Çıplaklı Mahallesi'nde Hüseyin Ünal ile oğlu Hasan Ünal, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi ile Hüseyin Ünal, tabancayla oğlu Hasan Ünal'a daha sonra eşi Saniye Ünal'a ateş etti.



Silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Hasan Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİ AĞIR YARALADI



Ağır yaralanan Saniye Ünal ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma tarafından gözaltına alınan Hüseyin Ünal, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.