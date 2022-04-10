Oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı: Çok pişmanım

Balıkesir’in Edremit ilçesinde oğlunu satırla öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edremit ilçesi Zeytinli Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde dün Murat Sürer (58), oğlu Barış Sürer (32) ile ailevi nedenlerle araç içinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba Murat Sürer, yanında bulunan satırla oğlunu kol, baş, boyun ve çene bölgelerinden yaraladı. Olay üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Barış Sürer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri baba Murat Sürer'i suç aleti satırla olay yerinde gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilirken bir kadının sarıldığı zanlının oldukça bitkin olduğu görüldü.

Gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğü sorusu üzerine Murat Sürer, ifadesinde olayı anlattığını belirtti.

Çok pişman olduğunu ifade eden Murat Sürer'in ifadesinde oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi.