Oğlunun dövüldüğünü öğrendi, silahla dehşet saçtı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Harmantepe Mahallesi’nde 1 Ekim’de saat 21.00 sıralarında iddiaya göre Serkan Y.’nin (47) oğlu sokakta tartıştığı bir kişiyi dövdü.

Durumu öğrenen dövülen kişinin babası da, Serkan Y.’nin oğlunu dövmeye başladı. Oğlunun dövüldüğünü duyan Serkan Y. silahını alarak sokağa çıktı.

Burada silahla tek el ateş açan zanlı daha sonra kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, silah sesini duyan taraflar dağıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen polis, Serkan Y.’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Serkan Y.’ye emniyette ifadesinin alınması sonrasında “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanan Serkan Y. savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.