Oğlunun ölümünden gelinini sorumlu tuttu: Mezar başında katletti

Adana'da mezarlık ziyaretinde anne ve iki kızını tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.



Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Şemsettin Erkuvan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.



Erkuvan, savunmasında, mezarlıktaki olaydan 2 ay önce oğlu Muzaffer Erkuvan'ın öldüğünü söyledi.

"PİŞMANIM"



Oğlunun intihar ettiğine inanmadığını dile getiren Erkuvan, olay günü oğlunun mezarını ziyarete gittiğini gelini Güldane, annesi Şenay ve ablası Gaye de tesadüfen orada olduğunu dile getirdi.

"Onları görünce sinirlenip silahımı çıkararak oğlumu kimin öldürdüğünü sormak istedim. Bu sırada gelinim Güldane'ye 'Niye böyle yaptın? Her şey senin yüzünden oldu' dedim. O da 'Sıra sende' dedi." ifadelerini kullanan Erkuvan, "Sinirlenip hepsine ateş ettim. Öldürme amacım yoktu eğer öyle olsaydı önceden yapardım. Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise BİR yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.



Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.



NE OLMUŞTU?



Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda 21 Ekim 2024'te Güldane Gerçek, 24 Ağustos 2024'te intihar eden daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın kabrini ziyaret etmişti. Bu sırada Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, intihardan sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek ile yanındaki ablası Gaye ve annesi Şenay Gerçek'i tabancayla ateş ederek öldürmüştü.



Polis ekiplerince yakalanan Şemsettin Erkuvan, 26 Ekim 2024'te tutuklanmıştı.