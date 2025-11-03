Oğlunun ölümünden sorumlu tuttu: Sokak ortasında komşusunu öldürdü

Gökhan Tunç ise polis ekipleri tarafından yakalandı.



5 KURŞUN İSABET ETMİŞ



Vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybeden Güzey'in cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Polisin yaptığı araştırmada; mayıs ayında Hikmet Güzey'in, komşusu Gökhan Tunç'un oğlu İsmet Tunç ile kendi oğlunu da yanına alarak tarlaya götürdüğü, burada çocukların aniden yola çıktığı, Hakan Y.'nin kullandığı aracın İsmail Tunç'a çarpıp ölümüne neden olduğu öğrenildi.

Tunç'un da oğlunun ölümünden komşusu Hikmet Güzey’i sorumlu tuttuğu belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.