Oğlunun ölümünden sorumlu tuttu: Sokak ortasında komşusunu öldürdü
Konya'nın Karapınar ilçesinde Gökhan Tunç, 11 yaşındaki oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu komşusu Hikmet Güzey'i tabancayla 5 kurşunla vurarak öldürdü.
Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde cinayet yaşandı.
Sabah namazına gitmek için bisikletiyle evinden çıkan 72 yaşındaki Hikmet Güzey, komşusu Gökhan Tunç tarafından tabancayla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Hikmet Güzey'in öldüğünü belirledi.
Gökhan Tunç ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
5 KURŞUN İSABET ETMİŞ
Vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybeden Güzey'in cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polisin yaptığı araştırmada; mayıs ayında Hikmet Güzey'in, komşusu Gökhan Tunç'un oğlu İsmet Tunç ile kendi oğlunu da yanına alarak tarlaya götürdüğü, burada çocukların aniden yola çıktığı, Hakan Y.'nin kullandığı aracın İsmail Tunç'a çarpıp ölümüne neden olduğu öğrenildi.
Tunç'un da oğlunun ölümünden komşusu Hikmet Güzey’i sorumlu tuttuğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Konya Karapınar
- Cinayet