Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu aracıyla ezdi

Bolu'da bir kişi, oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezdi. Vücudunda bazı kırıklar oluşan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu aracıyla ezdi

'nun Gerede ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya dahil olan annenin yaptığı dehşete düşürdü.

Olay, 11 Ağustos’ta Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y.'yi otomobiliyle ezdi.

Kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu.

Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y.'yi çıkarmaya çalıştı.

Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu aracıyla ezdi - 1

Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

S.E.Y.'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U.'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Gördes'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Gördes'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış etkili olacak

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı

Yarın hava nasıl olacak? 27 Ağustos hava durumu tahminleri

Yarın hava nasıl olacak? 27 Ağustos hava durumu tahminleri

Uzaklaştırma kararı koruyamadı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Uzaklaştırma kararı koruyamadı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...