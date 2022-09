OGM 338 personel alımı yapıyor! OGM personel alımı başvuru şartları neler? (e-Devlet OGM başvuru ekranı)

OGM personel alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta 338 personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından, alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları merak edilmişti.



OGM personel alımına ilişkin ilan yayımlandı. Peki, OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?



ALIM YAPILACAK KADROLAR NELER?



Alım yapılacak kadrolar arasında mühendis, avukat, biyolog, tekniker, teknisyen, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi yer alıyor.



OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, 1-10 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden (Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanarak) başvuru yapabilecek.



OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.



b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.



c) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.



d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.



ÖZEL ŞARTLAR



A) AVUKAT



a) Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı bölümünden mezun olmak.



b) Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ve Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek.



B) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ



a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,



b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,



c) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.



d) Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,



e) Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur." ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;



1.Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,



2.Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,



3.Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,



4.Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,



5.Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.



f) Erkek adaylar için boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)



Kadın adaylar için boyunun 160 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ve en az 70-20=50 kg olmalıdır.)



g) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,



C) DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)



a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,



b) En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)



c) Psikoteknik belgesine sahip olmak.



d) SRC4 belgesine sahip olmak.



e) İstenilen sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak.



f) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.



g) Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,



h) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,



i) Cinsiyeti Erkek olmak.



D) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)



a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,



b) Atanmaya hak kazanan adayların "Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.



c) İhtiyaç halinde 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak.