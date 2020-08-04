OGM 700 işçi alımı başvuruları başladı (İşkur üzerinden OGM başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?)

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 40 traktör operatörü alımı yapılacak.

İŞKUR ÜZERİNDEN OGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtildi. Gerekli şartları taşıyan adaylar, 4-10 Ağustos'ta ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

İşkur açık iş ilanları için tıklayınız.

Yukarıdaki bağlantıya tıkladığınızda açılan İşkur sayfası, arama kısmına 'OGM' yazarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

BAŞVURAN ADAYLAR ARASINDAN KURA ÇEKİLECEK



Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve OGM'nin internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.



İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi, bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İŞÇİ ALINACAK İL MÜDÜRLÜKLERİ VE POZİSYONLAR

OGM'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre işçi alınacak il ve pozisyonlar şöyle:

Adana Orman Bölge Müdürlüğü:



Adana: 1 dozer operatörü, 5 greyder operatörü, 9 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.



Osmaniye: 1 dozer operatörü, 1 greyder operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü

Amasya: 1 dozer operatörü, 3 greyder operatörü, 4 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Çorum: 1 dozer operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Samsun: 1 dozer operatörü, 2 greyder operatörü, 2 ekskavatör operatörü, 2 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Tokat: 1 dozer operatörü, 2 greyder operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü

Ankara: 4 dozer operatörü, 6 greyder operatörü, 5 ekskavatör operatörü, 5 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Çankırı: 1 ekskavatör operatörü, 2 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Kırıkkale: 1 iş makinesi operatörü.

Kırşehir: 1 iş makinesi operatörü.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü

Antalya: 1 dozer operatörü, 8 greyder operatörü, 5 ekskavatör operatörü, 7 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü

Artvin: 2 dozer operatörü, 8 greyder operatörü, 5 ekskavatör operatörü, 3 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü

Balıkesir: 3 dozer operatörü, 9 greyder operatörü, 4 ekskavatör operatörü, 3 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü

Bolu: 1 dozer operatörü, 10 greyder operatörü, 5 ekskavatör operatörü, 3 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Düzce: 2 dozer operatörü, 4 greyder operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü

Bilecik: 1 dozer operatörü, 2 greyder operatörü, 2 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Bursa: 3 dozer operatörü, 6 greyder operatörü, 7 ekskavatör operatörü, 4 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Yalova: 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü

Çanakkale: 1 dozer operatörü, 8 greyder operatörü, 4 ekskavatör operatörü, 4 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü

Denizli: 2 dozer operatörü, 6 greyder operatörü, 4 ekskavatör operatörü, 2 iş makinesi operatörü, 6 traktör operatörü.

Uşak: 1 dozer operatörü, 2 greyder operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü

Bingöl: 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Bitlis: 1 iş makinesi operatörü.

Elazığ: 1 dozer operatörü, 2 greyder operatörü, 5 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Hakkari: 1 iş makinesi operatörü.

Malatya: 1 greyder operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Muş: 1 iş makinesi operatörü.

Tunceli: 1 iş makinesi operatörü.

Van: 1 iş makinesi operatörü.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü

Ağrı: 1 iş makinesi operatörü.

Ardahan: 1 iş makinesi operatörü.

Erzincan: 1 greyder operatörü, 1 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Erzurum: 1 dozer operatörü, 2 greyder operatörü, 7 ekskavatör operatörü, 2 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Iğdır: 1 iş makinesi operatörü.

Kars: 1 greyder operatörü, 2 iş makinesi operatörü.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü

Afyonkarahisar: 1 greyder operatörü, 2 ekskavatör operatörü, 3 iş makinesi operatörü.

Eskişehir: 3 dozer operatörü, 3 greyder operatörü, 7 ekskavatör operatörü, 4 iş makinesi operatörü.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü

Giresun: 1 dozer operatörü, 4 greyder operatörü, 7 ekskavatör operatörü, 5 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Ordu: 2 dozer operatörü, 3 greyder operatörü, 2 ekskavatör operatörü, 4 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

Burdur: 1 dozer operatörü, 2 greyder operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Isparta: 1 dozer operatörü, 3 greyder operatörü, 5 ekskavatör operatörü, 2 iş makinesi operatörü.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

Edirne: 1 greyder operatörü, 2 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

İstanbul: 1 dozer operatörü, 4 greyder operatörü, 3 ekskavatör operatörü, 3 iş makinesi operatörü.

Kırklareli: 4 greyder operatörü, 2 iş makinesi operatörü.

Tekirdağ: 1 dozer operatörü, 1 greyder operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

İzmir: 8 greyder operatörü, 7 ekskavatör operatörü, 8 iş makinesi operatörü, 9 traktör operatörü.

Manisa: 1 greyder operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 2 iş makinesi operatörü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü

Gaziantep: 1 dozer operatörü, 1 greyder operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Hatay: 2 dozer operatörü, 2 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Kahramanmaraş: 3 dozer operatörü, 3 greyder operatörü, 7 ekskavatör operatörü, 8 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Kilis: 1 iş makinesi operatörü.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü

Kastamonu: 2 dozer operatörü, 15 greyder operatörü, 5 ekskavatör operatörü, 12 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Sinop: 2 dozer operatörü, 8 greyder operatörü, 2 ekskavatör operatörü, 4 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü

Kayseri: 8 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Nevşehir: 1 ekskavatör operatörü.

Niğde: 1 iş makinesi operatörü.

Sivas: 2 greyder operatörü, 2 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Yozgat: 2 greyder operatörü, 3 ekskavatör operatörü, 3 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü

Aksaray: 1 iş makinesi operatörü.

Karaman: 1 greyder operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Konya: 1 dozer operatörü, 2 greyder operatörü, 6 ekskavatör operatörü, 6 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü

Kütahya: 2 dozer operatörü, 3 greyder operatörü, 8 ekskavatör operatörü, 6 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü

Mersin: 6 greyder operatörü, 7 ekskavatör operatörü, 8 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Aydın: 4 iş makinesi operatörü.

Muğla: 8 greyder operatörü, 10 ekskavatör operatörü, 7 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

Kocaeli: 2 greyder operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Sakarya: 2 dozer operatörü, 4 greyder operatörü, 7 ekskavatör operatörü, 5 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü

Adıyaman: 1 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Diyarbakır: 1 greyder operatörü, 1 ekskavatör operatörü, 2 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Mardin: 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Şanlıurfa: 1 dozer operatörü, 1 greyder operatörü, 2 ekskavatör operatörü, 3 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü

Bayburt: 1 ekskavatör operatörü, 2 iş makinesi operatörü.

Gümüşhane: 1 dozer operatörü, 2 greyder operatörü, 2 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Rize: 1 ekskavatör operatörü, 1 iş makinesi operatörü.

Trabzon: 1 dozer operatörü, 4 greyder operatörü, 7 ekskavatör operatörü, 5 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü

Bartın: 3 greyder operatörü, 2 iş makinesi operatörü.

Karabük: 3 dozer operatörü, 4 greyder operatörü, 4 iş makinesi operatörü.

Zonguldak: 4 greyder operatörü, 6 ekskavatör operatörü, 4 iş makinesi operatörü, 1 traktör operatörü.