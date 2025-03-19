OGM kura çekimi ne zaman? 2025 OGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 3105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapılacak.



OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



OGM'nin 4 bin 500 işçi alımında kura çekim tarihi henüz belli olmadı.



Geçmiş yıllardaki OGM pesonel alımı başvuruları ve kura süreci dikkate alındığında, 2025 personel alımı kura çekiminin nisan ayına kadar yapılması bekleniyor.



Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.



OGM PERSONEL ALIM SÜRECİNE DAİR BİLGİLER



Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak.

