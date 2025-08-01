OGM'den "yanmaz kıyafet" tepkisi

Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınında 10 orman işçisi ve gönüllünün şehit olması sonrası tartışmalar da sürüyor.



Bazı basın yayın organlarında ortaya atılan "Bu yılın yanmaz kıyafetleri Seyitgazi'den sonra dağıtıldı." iddiasına Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yanıt geldi.



"HER YIL DAĞITILIYOR"

Genel müdürlükten yapılan açıklamada; 2025 yılında 17 bin 578 adet olmak üzere son üç yılda 53 bin 564 adet yanmaya dayanıklı elbisenin satın alındığı ifade edildi.



Açıklamada, yanmaya dayanıklı elbiselerin her bir personele 3 yılda bir verilmesi öngörüldüğü halde, her yıl alındığını ve ilgili personele fazlasıyla dağıtıldığı savunuldu.



OGM, "tasarruf tedbirleri nedeniyle orman emniyet yol ve şerit bakımlarının yapılamadığı ve bu bakımları yapmak için kuruma araç kiralama izni verilmediği" iddialarını da yalanladı.



Açıklamanın ilgili bölümü şöyle: "Bugüne kadar 26 bin 128 km yangın emniyet yolu, 241 bin km orman içi yolu ve 10 bin km yangın şeridi yapılmıştır.

Ayrıca bin 250 km orman içi yolu ile 150 km yangın şeridi inşa edilmektedir. 2025 yılına 6 greyder, 11 treyler teslim alınmış, yıl sonuna kadar 20 dozer ve 18 greyderin daha teslimi planlanmaktadır."



"PERSONEL KAPASİTESİ AZALMADI, ARTTI"



Açıklamada, tasarruf tedbirleri nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü'nün personel sayısı bakımından yetersiz kaldığı iddiası da yalanlandı.



27 Temmuz 2025'e kadar emeklilik, istifa ve vefat gibi nedenlerle 8 bin 95 personelin kurumdan ayrıldığı, buna karşın 17 bin 160 personel alımı yapıldığı belirtildi.



Personel sayısının azaltılması bir yana personel kapasitesinin önemli ölçüde arttırıldığı vurgulandı.



Orman yangınlarıyla mücadelenin tasarruf tedbirleri dışında tutulduğunun da altı çizilirken, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi Orman Genel Müdürlüğü'nü haksız şekilde hedef aldığı belirtildi.

